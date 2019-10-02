На Буковині отруїлися на весіллі 19 осіб, з них 4 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. До лікувальних закладів Буковини з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"1 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 осіб, з них 4 дитини, які 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Рівненщині залишаються в лікарні 12 осіб після отруєння кондитерськими виробами.
Станом на 7:00 2 жовтня в інфекційному відділенні Березнівської районної лікарні залишаються госпіталізованими 12 осіб, з них 4 дитини, які вживали кондитерські вироби придбані в магазині "Калач".