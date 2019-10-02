На Рівненщині залишаються в лікарні 12 осіб після отруєння кондитерськими виробами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Станом на 7:00 2 жовтня в інфекційному відділенні Березнівської районної лікарні залишаються госпіталізованими 12 осіб, з них 4 дитини, які вживали кондитерські вироби придбані в магазині "Калач". Проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Нагадаємо, раніше у Березнівському районі зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Про це повідомляв УНН з посиланням на прес-центр Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ.
Станом на 30 вересня кількість хворих зросла до 12, серед них 4 дітей.
Також в інфекційному відділенні Березнівської районної лікарні перебували 10 хворих (з них троє дітей), інші лікуються амбулаторно.
Усі пацієнти напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в магазині "Калач".