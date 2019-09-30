На Рівненщині кондитерськими виробами отруїлися 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Березнівському районі зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ.
Станом на 30 вересня кількість хворих зросла до 12, серед них 4 дітей.
Також в інфекційному відділенні Березнівської районної лікарні знаходяться 10 хворих (з них троє дітей), інші лікуються амбулаторно.
Усі пацієнти напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в магазині "Калач".
Нагадаємо, у Черкасах мешканці багатоповерхового будинку масово отруїлися хімікатами.