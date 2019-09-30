У Черкасах мешканці багатоповерхового будинку масово отруїлися хімікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В одному з багатоквартирних будинків у Черкасах внаслідок проведення інсектиційних робіт у підвалі люди масово отруїлися хімікатами, мешканців будинку евакуювали. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
"Після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під‘їзду житлового будинку на вулиці Крилова, люди почали масово звертатися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває евакуація потерпілих. Рятувальники на свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доставлені до лікарень для додаткового обстеження.
"Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять по квартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих", - зазначили у пресслужбі.
Частина людей, які відмовилися від евакуації, знаходяться на балконах і чекають коли мине небезпека.
На місці події працюють 6 карет швидкої медичної допомоги. Медики оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду.
Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику.
Нагадаємо, у Хмельницькому відвідувачі одного з міських спортивно-оздоровчих комплексів отруїлися засобами для дезінфекції.