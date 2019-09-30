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У Черкасах мешканці багатоповерхового будинку масово отруїлися хімікатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В одному з багатоквартирних будинків у Черкасах внаслідок проведення інсектиційних робіт у підвалі люди масово отруїлися хімікатами, мешканців будинку евакуювали. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

У Черкасах мешканці багатоповерхового будинку масово отруїлися хімікатами

"Після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під‘їзду житлового будинку на вулиці Крилова, люди почали масово звертатися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває евакуація потерпілих. Рятувальники на свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доставлені до лікарень для додаткового обстеження.

"Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять по квартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих", - зазначили у пресслужбі.

Частина людей, які відмовилися від евакуації, знаходяться на балконах і чекають коли мине небезпека.

На місці події працюють 6 карет швидкої медичної допомоги. Медики оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду.

Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику.

Нагадаємо, у Хмельницькому відвідувачі одного з міських спортивно-оздоровчих комплексів отруїлися засобами для дезінфекції.

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