В Черкассах жители многоэтажного дома массово отравились химикатами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В одном из многоквартирных домов в Черкассах в результате проведения инсектиционных работ в подвале люди массово отравились химикатами, жителей дома эвакуировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
"После проведения инсектиционных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Сейчас идет эвакуация пострадавших. Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5 детей доставлены в больницы для дополнительного обследования.
"Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят по квартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших", - отметили в пресс-службе.
Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут когда минует опасность.
На месте происшествия работают 6 карет скорой медицинской помощи. Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда.
Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.
Напомним, в Хмельницком посетители одного из городских спортивно-оздоровительных комплексов отравились средствами для дезинфекции.