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В Черкассах жители многоэтажного дома массово отравились химикатами

Киев • УНН

 • 13339 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В одном из многоквартирных домов в Черкассах в результате проведения инсектиционных работ в подвале люди массово отравились химикатами, жителей дома эвакуировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

В Черкассах жители многоэтажного дома массово отравились химикатами

"После проведения инсектиционных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Сейчас идет эвакуация пострадавших. Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5 детей доставлены в больницы для дополнительного обследования.

"Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят по квартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших", - отметили в пресс-службе.

Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет скорой медицинской помощи. Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда.

Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.

Напомним, в Хмельницком посетители одного из городских спортивно-оздоровительных комплексов отравились средствами для дезинфекции.

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