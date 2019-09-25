У Хмельницькому понад 20 відвідувачів басейну отруїлися хлором

Як повідомили у службі, причиною отруєння стало порушення вимог до знезараження води в басейні закладу. В результаті цього постраждав 21 відвідувач спорткомплексу. Серед них — 19 дітей, троє з яких були госпіталізовані та виписані з лікарні того ж дня. Постраждалі отримали діагноз: отруєння дезінфекційними засобами та хлорвмісною речовиною.

Факт отруєння, яке сталося 21 вересня поточного року, підтвердив Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України. 24 вересня Хмельницька регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела додатковий збір інформації у закладі, який закрили для відвідувачів.

На момент перевірки, автоматика перебувала в робочому стані. Тим не менше, за результатами лабораторних досліджень виявлено, що вода з чаші мілкого дитячого басейну та з чаші басейну для дорослих не відповідає вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” за вмістом залишкового вільного хлору. При нормативному показнику — не більше 0,5мг/куб.дм фактичні показники склали — 1, 3 мг/куб.дм, 1,42 мг/куб.дм та 6,65мг/куб.дм.

ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” провів додаткові дослідження проб атмосферного повітря в аквазоні спортивно-оздоровчого комплексу. Там перевищень за вмістом хлору не виявлено. Санітарно-епідеміологічне розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації продовжується.

Під час перевірки також встановили, що воду у басейні спорткомплексу дезінфікують гіпохлоридом натрію, який за допомогою автоматичної станції дозування готують тут же, на об’єкті. Система подачі цієї речовини налагоджена таким чином, що, реагуючи на залишок вільного хлору в межах 0,5 мг/куб.дм, вимикається за умови збою.

Окрім того, додатковий контроль вільного, активного та зв’язаного хлору вранці та в обід здійснює черговий оператор за допомогою експрес-методу. Показання фіксуються в журналі контролю. За словами головного інженера закладу, порушень в роботі системи подачі та внесення дезінфектора в день отруєння зафіксовано не було. Нових звернень за медичною допомогою відвідувачів спортивно-оздоровчого комплексу також не зареєстровано.

Нагадаємо, в ДСНС одеської області 19 вересня зафіксували отруєння 53 учнів, після харчування у шкільній їдальні.