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В Хмельницком более 20 посетителей бассейна отравились хлором

В Хмельницком более 20 посетителей бассейна отравились хлором

Киев  •  УНН

 • 22781 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Хмельницком посетители одного из городских спортивно-оздоровительных комплексов отравились средствами для дезинфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как сообщили в службе, причиной отравления стало нарушение требований к обеззараживанию воды в бассейне заведения. В результате этого пострадал 21 посетитель спорткомплекса. Среди них - 19 детей, трое из которых были госпитализированы и выписаны из больницы в тот же день. Пострадавшие получили диагноз: отравление дезинфицирующими средствами и хлорсодержащих веществом.

Факт отравления, которое произошло 21 сентября текущего года, подтвердил Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины. 24 сентября Хмельницкая региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы провела дополнительный сбор информации в учреждении, которое закрыли для посетителей.

На момент проверки, автоматика находилась в рабочем состоянии. Тем не менее, по результатам лабораторных исследований выявлено, что вода из чаши мелкого детского бассейна и из чаши бассейна для взрослых не соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" по содержанию остаточного свободного хлора. При нормативном показателе - не более 0,5 мг/л фактические показатели составили - 1,3 мг/л, 1,42 мг/л и 6,65мг/л.

ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" провел дополнительные исследования проб атмосферного воздуха в аквазоне спортивно-оздоровительного комплекса. Там превышений по содержанию хлора не обнаружено. Санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения чрезвычайной ситуации продолжается.

Во время проверки также установили, что воду в бассейне спорткомплекса дезинфицируют гипохлоритом натрия, который с помощью автоматической станции дозирования готовят здесь же, на объекте. Система подачи этого вещества настроена таким образом, что, реагируя на остаток свободного хлора в пределах 0,5 мг/л, выключается при сбое.

Кроме того, дополнительный контроль свободного, активного и связанного хлора утром и в обед осуществляет дежурный оператор с помощью экспресс-метода. Показания фиксируются в журнале контроля. По словам главного инженера заведения, нарушений в работе системы подачи и внесения дезинфектора в день отравления зафиксировано не было. Новых обращений за медицинской помощью посетителей спортивно-оздоровительного комплекса также не зарегистрировано.

Напомним, в ГСЧС Одесской области 19 сентября зафиксировали отравление 53 учеников, после питания в школьной столовой.

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