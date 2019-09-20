В Одесі після харчування у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Одесі після харчування у шкільній їдальні у лікарні з отруєнням опинилися 53 учні, наразі госпіталізовано п'ятеро осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"19 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулося 53 учні ЗОШ № 11 міста Одеса, які вживали їжу в шкільній їдальні", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину 20 вересня на стаціонарному лікуванні, як зазначається, перебуває 5 осіб.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у Тернопільській області у дитсадку отруїлось 10 дітей.