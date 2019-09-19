У Тернопільській області у дитсадку отруїлось 10 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Тернопільської області зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей. Про це повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр у Facebook, передає УНН.
“Повідомляємо, що до ДУ „Тернопільський ОЛЦ МОЗ України“ станом на 14:30 18.09.2019 року надійшли термінові повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції серед дітей села Новосілка, Заліщицького району. У ході епідрозслідування з’ясовано, що в 10 дітей, котрі відвідують сільський дитсадок та школу відмічаються розлади стану здоров’я. Розпочате епідрозслідування”, — йдеться в повідомленні.
В лабораторному центрі зазначили, що, з метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заході, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження.
“Ми не виключаємо, що ймовірними факторами, котрі викликали захворювання могли бути вода та харчові продукти. За контактними встановлене медичне спостереження. Розслідування триває”, — зазначили в ОЛЦ.
Як повідомляв УНН, кількість дітей, які були госпіталізовані внаслідок отруєння у місті Козятин, що на Вінничині, збільшилась до 37.