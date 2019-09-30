В Ровенской области кондитерскими изделиями отравились 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Березнивском районе с жалобами на отравление обратились 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Ровенского областного лабораторного центра МЗ.
По состоянию на 30 сентября количество заболевших возросло до 12, среди них 4 детей.
Также в инфекционном отделении Березнивской районной больницы находятся 10 больных (из них трое детей), другие лечатся амбулаторно.
Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач".
Напомним, в Черкассах жители многоэтажного дома массово отравились химикатами.