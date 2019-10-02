В Ровенской области остаются в больнице 12 человек после отравления кондитерскими изделиями
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По состоянию на 7:00 2 октября в инфекционном отделении Березнивской районной больницы остаются госпитализированными 12 человек, из них 4 ребенка, которые употребляли кондитерские изделия приобретенные в магазине "Калач". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Напомним, ранее в Березнивском районе с жалобами на отравление обратились 12 человек . Об этом сообщал УНН со ссылкой на пресс-центр Ровенского областного лабораторного центра МЗ.
По состоянию на 30 сентября количество заболевших возросло до 12, среди них 4 детей.
Также в инфекционном отделении Березнивской районной больницы находились 10 больных (из них трое детей), другие лечатся амбулаторно.
Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач".