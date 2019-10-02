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На Буковине отравились на свадьбе 19 человек, из них 4 ребенка

Киев • УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В лечебные учреждения Буковины с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 человек, из них 4 ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На Буковине отравились на свадьбе 19 человек, из них 4 ребенка

"1 октября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 человек, из них 4 ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий" , говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области остаются в больнице 12 человек после отравления кондитерскими изделиями.

По состоянию на 7:00 2 октября в инфекционном отделении Березнивской районной больнице остаются госпитализированными 12 человек, из них 4 ребенка, которые употребляли кондитерские изделия приобретенные в магазине "Калач".

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