У школі в Узбекистані отруїлися понад 80 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В узбекистанському місті Андижан у приватній школі 30 вересня отруїлися їжею 75 учнів та 7 вчителів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства народної освіти, передає УНН із посиланням на Озодлік.
"Інцидент стався 30 вересня в обідню перерву. 75 учнів та 7 вчителів отруїлися їжею. Того ж вечора, приблизно о 19:00, до медустанов уже доставили багатьох із постраждалих", - йдеться у повідомленні.
У результаті інтоксикації 12 учнів доставили в обласну дитячу лікарню, а ще 14 дітей та 3 вчителів — до Андижанського відділення Республіканського центру екстреної медичної допомоги. Решту 49 дітей і 4 викладачів направили до обласної інфекційної лікарні.
Зазначається, що в даний час учні та викладачі перебувають під контролем лікарів, і їхній стан йде на покращення.
В Узбекистані за останні десять днів було кілька повідомлень про масові отруєння: 27 вересня 19 дітей з дитячого садка госпіталізували з симптомами отруєння; а ще раніше, 22 вересня, понад 50 гостей весілля госпіталізували з симптомами харчового отруєння.
Раніше УНН повідомляв, що на буковинському весіллі отруїлися 19 осіб, з них 4 дитини.