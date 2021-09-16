В школе Махачкалы распылили газ: 19 детей попали в больницу, трое - в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В школе № 36 российского города Махачкала в результате распыления газового баллончика пострадали 24 человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Днем, 16 сентября во время изменения двое девятиклассников распылили баллончик со слезоточивым газом "Черемуха".
В результате инцидента были госпитализированы 19 человек. Среди пострадавших ученики второго, пятого, девятого, десятого классов, а также один педагог. Трое школьников находятся в реанимации, поскольку им необходим кислород. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Из-за инцидента все занятия в школе отменены. В помещениях проводится генеральная уборка с дезинфекцией.
Подростков, которые распылили газ, доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.