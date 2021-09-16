У школі Махачкали розпорошили газ: 19 дітей потрапили до лікарні, троє - в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В школі № 36 російського міста Махачкала в результаті розпилення газового балончика постраждали 24 людини. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Вдень, 16 вересня під час зміни двоє дев'ятикласників розпорошили балончик зі сльозогінним газом "Черемуха".
У результаті інциденту було госпіталізовано 19 осіб. Серед постраждалих учні другого, п'ятого, дев'ятого, десятого класів, а також один педагог. Троє школярів перебувають у реанімації, оскільки їм необхідний кисень. Стан постраждалих оцінюється як задовільний.
Через інцидент всі заняття в школі скасовані. У приміщеннях проводиться генеральне прибирання з дезінфекцією.
Підлітків, які розпорошили газ, доставили у відділ поліції для подальшого з'ясування обставин події.