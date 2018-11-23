В школы Литвы больше не будут покупать самые дешевые продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вскоре в Литве могут заработать новые требования к отбору поставщиков продуктов в детские садики и школы страны, передает УНН со ссылкой на kurier.lt.
В связи с этим планируется изменить процедуру проведения публичных закупок, пишет издание.
“Сейчас (Минздравом страны — ред.) совместно с самоуправлением города Вильнюса готовятся новые требования для публичных конкурсов, которые будут действовать по принципу не самого дешевого предложения, а экономически — наиболее выгодного предложения”, — говорится в сообщении.
Также на сегодня обсуждается вопрос об увеличении в школах времени для обеденного перерыва до одного часа.
“В этом случае учащимся хватило бы времени не спеша поесть и отдохнуть до начала других уроков”, — цитирует издание представителей Минздрава Литвы.
Напомним, в Украине тоже заговорили об изменениях тендерных требований к поставщикам продуктов питания в учебные заведения. С соответствующей инициативой выступил народный депутат Сергей Тригубенко.
По его словам, в силу устаревшей нормативно-правовой базы, сегодня потенциальных поставщиков питания детям надлежаще никто не проверяет. От этого участились вспышки массовых отравлений в школах и садиках.
С целью изменить ситуацию в КМУ были направлены предложения по ужесточению требований к тендерам.