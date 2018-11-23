У школи Литви більше не будуть купувати найдешевші продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Незабаром в Литві можуть запрацювати нові вимоги до відбору постачальників продуктів до дитячих садків та школи країни, передає УНН з посиланням на kurier.lt.
У зв'язку з цим планується змінити процедуру проведення державних закупівель, пише видання.
"Зараз (МОЗ країни - ред.) спільно із самоврядуванням міста Вільнюса готуються нові вимоги для публічних конкурсів, які будуть діяти за принципом не найбільш дешевої пропозиції, а економічно - найбільш вигідної пропозиції", - йдеться в повідомленні.
Також на сьогодні обговорюється питання про збільшення в школах часу для обідньої перерви до однієї години.
"У цьому випадку учням вистачило б часу не поспішаючи поїсти і відпочити до початку інших уроків", - цитує видання представників МОЗ Литви.
Нагадаємо, в Україні теж заговорили про зміни тендерних вимог до постачальників продуктів харчування в навчальні заклади. З відповідною ініціативою виступив народний депутат Сергій Тригубенко.
За його словами, в силу застарілої нормативно-правової бази, сьогодні потенційних постачальників харчування дітям належним чином ніхто не перевіряє. Від цього почастішали спалахи масових отруєнь у школах і садках.
З метою змінити ситуацію в КМУ були спрямовані пропозиції щодо посилення вимог до тендерів.