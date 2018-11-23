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У школи Литви більше не будуть купувати найдешевші продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Незабаром в Литві можуть запрацювати нові вимоги до відбору постачальників продуктів до дитячих садків та школи країни, передає УНН з посиланням на kurier.lt.

У зв'язку з цим планується змінити процедуру проведення державних закупівель, пише видання.

"Зараз (МОЗ країни - ред.) спільно із самоврядуванням міста Вільнюса готуються нові вимоги для публічних конкурсів, які будуть діяти за принципом не найбільш дешевої пропозиції, а економічно - найбільш вигідної пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Також на сьогодні обговорюється питання про збільшення в школах часу для обідньої перерви до однієї години.

"У цьому випадку учням вистачило б часу не поспішаючи поїсти і відпочити до початку інших уроків", - цитує видання представників МОЗ Литви.

Нагадаємо, в Україні теж заговорили про зміни тендерних вимог до постачальників продуктів харчування в навчальні заклади. З відповідною ініціативою виступив народний депутат Сергій Тригубенко.

За його словами, в силу застарілої нормативно-правової бази, сьогодні потенційних постачальників харчування дітям належним чином ніхто не перевіряє. Від цього почастішали спалахи масових отруєнь у школах і садках.

З метою змінити ситуацію в КМУ були спрямовані пропозиції щодо посилення вимог до тендерів.

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