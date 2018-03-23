В школе Ивано-Франковска ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21060 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27169 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72647 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79311 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102433 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109468 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116727 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121983 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133134 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146799 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В школе Ивано-Франковска ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты

В школе Ивано-Франковска ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковске в школе 12-летний ребенок отравился, по предварительной информации, веществом, которым заправляют электронные сигареты. Об этом сообщила пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.

"22.03.18 в 13.16 в ОКЦ УГСЧС в области поступила информация от дежурного врача КЗ "ИФОЦЭМП и МК" о том, что в ООШ №19 ул.Хоткевича в г.Ивано-Франковске отравился неизвестным веществом (предварительно веществом, которым заправляют электронные сигареты) 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, его состояние стабильное.

Напомним, во Львове в одном из домов пять человек отравились природным газом, среди пострадавших 4 детей.

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