В школе Ивано-Франковска ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты

"22.03.18 в 13.16 в ОКЦ УГСЧС в области поступила информация от дежурного врача КЗ "ИФОЦЭМП и МК" о том, что в ООШ №19 ул.Хоткевича в г.Ивано-Франковске отравился неизвестным веществом (предварительно веществом, которым заправляют электронные сигареты) 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, его состояние стабильное.

Напомним, во Львове в одном из домов пять человек отравились природным газом, среди пострадавших 4 детей.