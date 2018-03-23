У школі Івано-Франківська дитина отруїлася рідиною для електронної сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Івано-Франківську у школі 12-річна дитина отруїлася, за попередньою інформацією, речовиною, якою заправляють електронні сигарети. Про це повідомила прес-служба управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає УНН.
"22.03.18 о 13.16 до ОКЦ УДСНС в області поступила інформація від чергового лікаря КЗ "ІФОЦЕМД та МК" про те, що в ЗОШ №19 на вул.Хоткевича у м.Івано-Франківську отруїлася невідомою речовиною (попередньо - речовина, якою заправляють електронні сигарети) 12-річна дитина", - йдеться в повідомленні.
Дитину госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні, її стан стабільний.
Нагадаємо, у Львові в одному з будинків п'ятеро людей отруїлись природним газом, серед постраждалих 4 дітей.