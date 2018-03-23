У школі Івано-Франківська дитина отруїлася рідиною для електронної сигарети

"22.03.18 о 13.16 до ОКЦ УДСНС в області поступила інформація від чергового лікаря КЗ "ІФОЦЕМД та МК" про те, що в ЗОШ №19 на вул.Хоткевича у м.Івано-Франківську отруїлася невідомою речовиною (попередньо - речовина, якою заправляють електронні сигарети) 12-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

Дитину госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні, її стан стабільний.

Нагадаємо, у Львові в одному з будинків п'ятеро людей отруїлись природним газом, серед постраждалих 4 дітей.