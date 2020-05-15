В Шевченковском районе Киева "заминировали" родильные дома, аптеки и гипермаркеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня поступило сообщение о заминировании в Шевченковском районе Киева медицинских учреждений, аптек и гипермаркетов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Около 15:00 на колл-центр СБУ поступило сообщение о заминировании в Шевченковском районе роддомов, инфекционных отделений, отделений "скорой помощи", аптек, заправок, гипермаркетов: Ашан, FOZZY и АТБ", - рассказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что в настоящее время проводится проверка.
Напомним, ранее в Киеве сообщали о заминировании Александровской больницы, где находятся больные на COVID-19.