У Шевченківському районі Києва "замінували" пологові будинки, аптеки та гіпермаркети

"Близько 15:00 на кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування у Шевченківському районі пологових будинків, інфекційних відділень, відділень "швидких допомог", аптек, заправок, гіпермаркетів: Ашан, FOZZY та АТБ", - розповіли у пресслужбі.

Також у пресслужбі повідомили, що наразі проводиться перевірка.

Нагадаємо, раніше у Києві повідомляли про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19.