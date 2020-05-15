У Шевченківському районі Києва "замінували" пологові будинки, аптеки та гіпермаркети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування у Шевченківському районі Києва медичних закладів, аптек та гіпермаркетів. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
"Близько 15:00 на кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування у Шевченківському районі пологових будинків, інфекційних відділень, відділень "швидких допомог", аптек, заправок, гіпермаркетів: Ашан, FOZZY та АТБ", - розповіли у пресслужбі.
Також у пресслужбі повідомили, що наразі проводиться перевірка.
Нагадаємо, раніше у Києві повідомляли про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19.