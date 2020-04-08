У Києві повідомили про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу у Києві закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Києві.
За інформацією у соцмережах, йдеться про Олександрівську лікарню, де перебувають хворі на коронавірус.
Встановлено, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, розташоване кардіологічне відділення. Наразі вибухотехніки разом із кінологами проводять ретельну перевірку.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після закінчення перевірки буде надана правова кваліфікація події.
Поліцейські встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.
Нагадаємо про масштабне мінування у Києві: вибухівку шукали у магазинах та маркетах.