У Києві повідомили про замінування Олександрівської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу у Києві закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Києві.