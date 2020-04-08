В Киеве сообщили о заминировании Александровской больницы, где находятся больные COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов лечебного учреждения в Киеве заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.
По информации в соцсетях, речь идет об Александровской больнице, где находятся больные коронавирусом.
Установлено, что в корпусе, о заминировании которого указал неизвестный, расположено кардиологическое отделение. Сейчас взрывотехники вместе с кинологами проводят тщательную проверку.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.
Полицейские устанавливают мужчину, который сообщил о закладке взрывчатки.
Напомним про масштабное минирование в Киеве: взрывчатку искали в магазинах и маркетах.