В Киеве сообщили о заминировании Александровской больницы, где находятся больные COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов лечебного учреждения в Киеве заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.