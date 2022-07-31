В Севастополе заявили, что штаб черноморского флота рф атаковал беспилотник

Цитата

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам день военно-морского флота. Во двор штаба прилетел неизвестный объект, по предварительным данным это – беспилотник. 5 человек ранены, это работники штаба, погибших нет", – сообщил развожаев.

Добавим

РосСМИ со ссылкой на пресс-службу черноморского флота рф сообщили, что сработало маломощное взрывное устройство.

"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлёта осколков оконных стёкол в одном из помещений пострадали пять человек", – говорится в сообщении.

Оккупанты отменили праздничные мероприятия, приуроченные ко дню вмф рф, а горожан попросили не выходить из дома.

Напомним

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области загорелся рашистский склад.