В Севастополе заявили, что штаб черноморского флота рф атаковал беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил, что сегодня, в день военно-морского флота россии, беспилотник атаковал штаб черноморского флота рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.
Цитата
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам день военно-морского флота. Во двор штаба прилетел неизвестный объект, по предварительным данным это – беспилотник. 5 человек ранены, это работники штаба, погибших нет", – сообщил развожаев.
Добавим
РосСМИ со ссылкой на пресс-службу черноморского флота рф сообщили, что сработало маломощное взрывное устройство.
"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлёта осколков оконных стёкол в одном из помещений пострадали пять человек", – говорится в сообщении.
Оккупанты отменили праздничные мероприятия, приуроченные ко дню вмф рф, а горожан попросили не выходить из дома.
Напомним
Во временно оккупированном Алчевске Луганской области загорелся рашистский склад.