У Севастополі заявили, що штаб чорноморського флоту рф атакував безпілотник

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"Сьогодні вранці укронацисти вирішили зіпсувати нам день військово-морського флоту. У двір штабу прилетів невідомий об’єкт, за попередніми даними це – безпілотник. 5 людей поранено, це працівники штабу, загиблих немає", – повідомив развожаєв.

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РосЗМІ із посиланням на пресслужбу чорноморського флоту рф повідомили, що спрацював малопотужний вибуховий пристрій.

"У Севастополі на території штабу чорноморського флоту внаслідок спрацьовування малопотужного вибухового пристрою, встановленого на саморобний БПЛА, через розлітання осколків віконних шибок в одному з приміщень постраждало п'ятеро осіб", – ідеться у повідомлення.

Окупанти скасували святкові заходи, приурочені до дня вмф рф, а містян попросили не виходити з дому.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині загорівся рашистський склад.