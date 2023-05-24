В Севастополе выставили экспонаты, украденные из музея "Каменная Могила" под Мелитополем

Детали

Как отмечается, на выставке в "Херсонесе Таврическом" представлено более 120 подлинных археологических артефактов из музея "Каменная могила". На выставке есть петроглифы, изображающие сцены охоты на коз и мамонтов, и нанесенные на небольшие камни репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта народов, населявших данную территорию, керамика и орудия каменного века.

Дополнение

Представительство Президента Украины в АР Крым сообщило, что российские оккупанты ограбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли большое количество ценных артефактов, включая золото Византии, в большой Новгород. При этом утверждая, что предметы предназначены для выставки.