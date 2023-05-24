У Севастополі виставили експонати, вкрадені з музею "Кам'яна Могила" під Мелітополем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На виставці в "Херсонесі Таврійському" (Севастополь) виставили вкрадені артефакти з музею-заповідника "Кам'яна Могила" під Мелітополем. Фотографії публікує Телеграм-канал "Кримський вітер", передає УНН.
Деталі
Як зазначається, на виставці в "Херсонесі Таврійському" представлено понад 120 справжніх археологічних артефактів із музею "Кам'яна могила". На виставці є петрогліфи, що зображають сцени полювання на кіз і мамонтів, і нанесені на невеликі камені репродукції петрогліфів на склепіннях печер, предмети побуту народів, що населяли дану територію, кераміка та знаряддя кам'яного віку.
Доповнення
Представництво Президента України в АР Крим повідомило, що російські окупанти пограбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" та вивезли велику кількість цінних артефактів, включно із золотом Візантії, до великого Новгорода. При цьому стверджуючи, що предмети призначені для виставки.