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В Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Республика Корея считает, что решение КНДР остановить ядерные и ракетные испытания является прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении администрации южнокорейского президента, передает УНН.

В Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации

“Решение Северной Кореи — это значительный прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир. Это создает благоприятную атмосферу успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США”, — цитирует сообщение администрации агентство Yonhap.

Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что государство останавливает ядерные и ракетные испытания, а также о том, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу.

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