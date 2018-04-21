В Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации

“Решение Северной Кореи — это значительный прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир. Это создает благоприятную атмосферу успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США”, — цитирует сообщение администрации агентство Yonhap.

Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что государство останавливает ядерные и ракетные испытания, а также о том, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу.