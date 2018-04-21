В Сеуле остановку ядерных испытаний КНДР назвали прогрессом на пути к денуклеаризации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Республика Корея считает, что решение КНДР остановить ядерные и ракетные испытания является прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении администрации южнокорейского президента, передает УНН.
“Решение Северной Кореи — это значительный прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир. Это создает благоприятную атмосферу успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США”, — цитирует сообщение администрации агентство Yonhap.
Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что государство останавливает ядерные и ракетные испытания, а также о том, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу.