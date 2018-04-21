У Сеулі зупинку ядерних випробувань КНДР назвали прогресом на шляху до денуклеаризації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Республіка Корея вважає, що рішення КНДР зупинити ядерні та ракетні випробування є прогресом на шляху до денуклеаризації Корейського півострова. Про це йдеться в поширеному в суботу повідомленні адміністрації південнокорейського президента, інформує УНН.
“Рішення Північної Кореї — це значний прогрес на шляху до денуклеаризації Корейського півострова, чого бажає весь світ. Це створює сприятливу атмосферу успішного проведення міжкорейського саміту і саміту Півночі і США”, — цитує повідомлення адміністрації агентство Yonhap.
Як повідомляв УНН, лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що держава зупиняє ядерні та ракетні випробування, а також про те, що ядерний полігон на півночі країни припинить роботу.