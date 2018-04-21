ЗМІ: КНДР зупиняє ядерні та ракетні випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що держава зупиняє ядерні та ракетні випробування, а також про те, що ядерний полігон на півночі країни припинить роботу. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, інформує УНН.
“Починаючи з 21 квітня, КНДР зупинить ядерні випробування і пуски міжконтинентальних балістичних ракет, — цитує Yonhap повідомлення агентства ЦТАК. — Північ закриє випробувальний ядерний полігон в північній частині країни, щоб підтвердити обіцянку припинити ядерні випробування”.
Відзначається, що рішення було прийнято в п’ятницю в ході пленарної сесії ЦК Трудової партії Кореї.
Як повідомляв УНН, Японія і США пропонують створити у РБ ООН комітет з денуклеаризації КНДР.