Японія і США пропонують створити у РБ ООН комітет з денуклеаризації КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Японія і США в даний час вивчають ідею створення при Раді Безпеки ООН комітету, який зміг би контролювати процес денуклеаризації КНДР. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Asahi.
На думку урядів двох країн, ці заходи необхідні, щоб знищення ядерної зброї було здійснено в повному обсязі, оскільки попередні спроби міжнародного співтовариства не увінчалися успіхом, незважаючи на різні домовленості з цього приводу.
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Asahi зазначає, що в поточних умовах, коли на тлі Сирії відбулося загострення відносин США, Великобританії і Франції з Росією, буде складно забезпечити ефективне функціонування комітету з денуклеаризації при СБ ООН, якщо його очолить американська сторона. Газета також зазначає, що аналогічні за своїми завданнями комітети діяли в 90-і роки в зв’язку з проблемою Іраку.
Нагадаємо, згідно з повідомленням агентства Kyodo, Японія, США і Південна Корея розраховують, що їм вдасться здійснити повну денуклеаризацію КНДР до 2020 року. Відзначається, що такий план у даний час обговорюється трьома сторонами. Однак китайські експерти в інтерв'ю Global Times висловили сумнів, що ядерне роззброєння Корейського півострова до 2020 року за запропонованим Сполученими Штатами і їх азіатськими союзниками графіком буде можливим.