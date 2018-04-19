Експерти КНР: денуклеаризація Корейського півострова до 2020 року навряд чи можлива
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ядерне роззброєння Корейського півострова до 2020 року за запропонованим Сполученими Штатами і їх азіатськими союзниками графіком навряд чи вдасться здійснити. Таку думку висловили експерти КНР, передає УНН з посиланням на газету Global Times.
“План денуклеаризації, запропонований США, Республікою Корея і Японією, нереалістичний і видає бажане за дійсне, — зазначив політолог Ляонінскої академії суспільних наук (Північно-Східний Китай) Люй Чао. — Такий графік передбачає надання міжнародного тиску на КНДР, а це негативно позначиться на американо-північнокорейському саміті”.
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Експерт висловив надію на те, що Пхеньян оперативно згорне свою ракетно-ядерну програму. “Однак це не може бути зроблено відразу. До того ж така програма навряд чи буде здійсненна без залучення до її реалізації Китаю — держави, яка відіграє ключову роль у Північно-Східній Азії”, — резюмував Люй Чао.
На думку Цуй Чжііна, який є директором Центру досліджень Корейського півострова при Університеті Тунцзі (Шанхай), швидка денуклеаризация Північної Кореї потрібна нинішньому американському лідерові для самореклами і переобрання на пост президента США. “Це допомогло б Дональду Трампу перемогти на виборах 2020 року, — пояснив він. — Однак Пхеньян і Вашингтон по-різному дивляться на те, як буде протікати ядерне роззброєння КНДР”.
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Цуй Чжіін додав, що швидке зближення Півночі і Півдня небажане для Японії, для якої об’єднання Кореї — “найгірший зі сценаріїв”. “Токіо буде відчувати тиск, якщо ВС КНДР і Південної Корей будуть об’єднані”, — підкреслив Цуй Чжііна.
Нагадаємо, згідно з повідомленням агентства Kyodo, Японія, США і Південна Корея розраховують, що їм вдасться здійснити повну денуклеаризацію КНДР до 2020 року. Відзначається, що такий план у даний час обговорюється трьома сторонами.