Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР

По мнению правительств двух стран, эти меры необходимы, чтобы уничтожение ядерного оружия было осуществлено в полном объеме, поскольку предыдущие попытки международного сообщества не увенчались успехом, несмотря на различные договоренности по этому поводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Ким Чен Ына и Трампа может произойти в Швейцарии

Asahi отмечает, что в текущих условиях, когда на фоне Сирии произошло обострение отношений США, Великобритании и Франции с Россией, будет сложно обеспечить эффективное функционирование комитета по денуклеаризации при СБ ООН, если его возглавит американская сторона. Газета также отмечает, что аналогичные по своим задачам комитеты действовали в девяностых года в связи с проблемой Ирака.

Напомним, согласно сообщению агентства Kyodo, Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризации КНДР до 2020 года. Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами. Однако китайские эксперты в интервью Global Times выразили сомнение, что ядерное разоружение Корейского полуострова до 2020 года по предложенному Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками графику будет возможным.