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В августе инфляция еврозоны достигла 10-летнего максимума

В августе инфляция еврозоны достигла 10-летнего максимума

Киев  •  УНН

 • 19571 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В августе 2021 года годовая инфляция в еврозоне, предварительно, достигает 3,0%, когда в июле была 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает УНН.

Детали

Аналитики издания Reuters отмечают, что инфляция в еврозоне в этом месяце выросла до 10-летнего максимума с вероятностью дальнейшего роста. 

Рост обусловлен затратами на электроэнергию. Также выросли цены на продукты питания и промышленные товары.

В Европейском центральном банке утверждают, что в основном инфляции возникла из-за возобновления работы экономики после пандемии COVID-19. Также ожидается, что рост цен замедлится в начале следующего года.

Сейчас зафиксировали, что инфляция на продукты питания и топливо ускорилась до 1,6% с 0,9%, на алкоголь и табак — до 1,6% с 0,7%.

Главный экономист ЕЦБ Филипп Лэйн заявил, что эти инфляционные сюрпризы не опровергают его взглядов на временный характер ценового давления, поскольку рост заработной платы, необходимый компонент устойчивой инфляции, остается сдержанным.

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