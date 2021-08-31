У серпні інфляція єврозони сягнула 10-річного максимуму

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Аналітики видання Reuters зазначають, що інфляція в єврозоні цього місяця зросла до 10-річного максимуму з імовірністю подальшого зростання.

Зростання зумовлено витратами на електроенергію. Також підскочили ціни на продукти харчування та промислові товари.

У Європейському центральному банку стверджують, що здебільшого інфляція виникла через поновлення роботи економіки після кризи через пандемію COVID-19. Також очікується, що зростання цін сповільниться на початку наступного року.

Наразі зафіксовано, що інфляція на продукти харчування і паливо прискорилася до 1,6% з 0,9%, на алкоголь і тютюн — до 1,6% з 0,7%.

Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив, що через ці інфляційні сюрпризи він не відкидає своїх поглядів щодо тимчасового характеру цінового тиску, оскільки зростання заробітної плати, необхідний компонент стійкої інфляції, залишається стриманим.

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