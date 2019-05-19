В Сербии создали греко-католическую епархию для местных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В сербском городе Русский Керестур торжественно провозглашена греко-католическая епархия святого Николая, которую возглавил прежний экзарх Георгий (Юрий) Джуджар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".
Торжественный обряд возглавлял кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации для Восточных церквей с участием 20 владык и нескольких десятков священников из 15 стран. Вместе с местным хором на богослужении пел и Кафедральный хор имени Теодора Ромжи из Ужгорода.
Греко-католики из Закарпатья, которые называют себя русинами, поселились на территории бывшей южной Венгрии в середине 18-го века. Впоследствии эти территории оказались в Югославии, греко-католики были объединены в Криживскую епархию. После развала бывшей Югославии для греко-католиков в Сербии и Черногории в 2003 году был основан Апостольский экзархат.
Повышение статуса с временного экзархата до уровня епархии означает, что для малой русинско-украинской общины в Сербии создается церковная организация, подчиняющаяся Святому престолу, то есть Ватикану, которая не зависит от изменений государственных границ.
Новая епархия насчитывает примерно 20 000 верующих - русинов, украинцев и румын. Она имеет 20 приходов, в которых служат 17 священников.
Владыка Георгий Джуджар родился в 1954 году. Среднее образование получил в Украинской папской малой семинарии в Риме. Завершил студии философии и теологии и получил докторскую с восточной канонического права. На священника был рукоположен 1980 года. Был сотрудником украинской редакции Радио Ватикан. Папа Иоанн Павел II назначил его в 2001 году епископом-помощником Мукачевской греко-католической епархии, а через два года - экзархом в Сербии и Черногории.
Накануне провозглашения экзархата владыка Джуджар на вечерне в греко-католической церкви святого Петра и Павла в Новом Саде заявил, что по поводу провозглашения епархии вышла в свет Библия в первом в истории переводе на русинский язык. Речь идет о древнем языке, который сохранили только потомки переселенцев из Закарпатья в Сербии и Хорватии. Перевод Священного писания на язык малой общины на Балканах осуществили профессор Янко Рамач и писатель Михаил Рамач. Глава католической церкви папа Франциск отметил переводчиков Орденом рыцарей папы Сильвестра. Орден вручил им папский посланник кардинал Леонардо Сандри.
В торжествах в Новом Саде и Русском Керестуре принял участие и посол Украины в Сербии Александр Александрович, также владыки, священники и монахини и монахи из Украины.
Напомним, Папа Римский Франциск созывает в Ватикане 5-6 июля верховного архиепископа и членов Постоянного Синода и митрополитов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).