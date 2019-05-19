В Сербии создали греко-католическую епархию для местных украинцев

Торжественный обряд возглавлял кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации для Восточных церквей с участием 20 владык и нескольких десятков священников из 15 стран. Вместе с местным хором на богослужении пел и Кафедральный хор имени Теодора Ромжи из Ужгорода.

Греко-католики из Закарпатья, которые называют себя русинами, поселились на территории бывшей южной Венгрии в середине 18-го века. Впоследствии эти территории оказались в Югославии, греко-католики были объединены в Криживскую епархию. После развала бывшей Югославии для греко-католиков в Сербии и Черногории в 2003 году был основан Апостольский экзархат.

Повышение статуса с временного экзархата до уровня епархии означает, что для малой русинско-украинской общины в Сербии создается церковная организация, подчиняющаяся Святому престолу, то есть Ватикану, которая не зависит от изменений государственных границ.

Новая епархия насчитывает примерно 20 000 верующих - русинов, украинцев и румын. Она имеет 20 приходов, в которых служат 17 священников.

Владыка Георгий Джуджар родился в 1954 году. Среднее образование получил в Украинской папской малой семинарии в Риме. Завершил студии философии и теологии и получил докторскую с восточной канонического права. На священника был рукоположен 1980 года. Был сотрудником украинской редакции Радио Ватикан. Папа Иоанн Павел II назначил его в 2001 году епископом-помощником Мукачевской греко-католической епархии, а через два года - экзархом в Сербии и Черногории.

Накануне провозглашения экзархата владыка Джуджар на вечерне в греко-католической церкви святого Петра и Павла в Новом Саде заявил, что по поводу провозглашения епархии вышла в свет Библия в первом в истории переводе на русинский язык. Речь идет о древнем языке, который сохранили только потомки переселенцев из Закарпатья в Сербии и Хорватии. Перевод Священного писания на язык малой общины на Балканах осуществили профессор Янко Рамач и писатель Михаил Рамач. Глава католической церкви папа Франциск отметил переводчиков Орденом рыцарей папы Сильвестра. Орден вручил им папский посланник кардинал Леонардо Сандри.

В торжествах в Новом Саде и Русском Керестуре принял участие и посол Украины в Сербии Александр Александрович, также владыки, священники и монахини и монахи из Украины.

Напомним, Папа Римский Франциск созывает в Ватикане 5-6 июля верховного архиепископа и членов Постоянного Синода и митрополитов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).