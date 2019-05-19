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У Сербії створили греко-католицьку єпархію для місцевих українців

У Сербії створили греко-католицьку єпархію для місцевих українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У сербському місті Руський Керестур урочисто проголошена греко-католицька єпархія святого Миколая, яку очолив дотеперішній екзарх Георгій (Юрій) Джуджар. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

Урочистий обряд очолював кардинал Леонардо Сандрі, префект Конґреґації для Східних церков за участю 20 владик і кількох десятків священиків з 15 країн. Разом із місцевим хором на богослужінні співав і Кафедральний хор імені Теодора Ромжі з Ужгорода.

Греко-католики із Закарпаття, які називають себе русинами, оселилися на теренах колишньої південної Угорщини в середині 18-го століття. Згодом ці території опинилися в Югославії, греко-католики були обʼєднані в Крижівській єпархії. Після розвалу колишньої Югославії для греко-католиків у Сербії й Чорногорії в 2003-му році був заснований апостольский екзархат.

Підвищення статусу з тимчасового екзархату до рівня єпархії означає, що для малої русинсько-української громади в Сербії створюється церковна організація, підпорякована Святому престолу, тобто Ватикану, котра не залежить від змін державних кордонів.

Нова епархія налічує приблизно 20 тисяч віруючих – русинів, українців та румунів. Вона має 20 парафій, у яких служать 17 священиків.

Владика Георгій Джуджар народженй 1954 року. Середню освіту здобув в Українській папській малій семінарії в Римі. Завершив студії філософії й теології й здобув докторат зі східного канонічного права. На священика був висвячений 1980 року. Був співробітником української редакції Радіо Ватикан. Папа Іван Павло ІІ призначив його 2001 року єпископом-помічником Мукачівської греко-католицької єпархії, а через два роки – екзархом у Сербії та Чорногорії.

Напередодні проголошення екзархату владика Джуджар на вечірні в греко-католицькій церкві святого Петра і Павла в Новому Саді заявив, що з приводу проголошення єпархії вийшла з друку Біблія в першому в історії перекладі русинською мовою. Йдеться про стародавню мову, яку зберегли лише нащадки переселенців із Закарпаття в Сербії та Хорватії. Переклад Святого письма мовою малої громади на Балканах здійснили професор Янко Рамач і письменник Михайло Рамач. Глава католицької церкви папа Франциск відзначив перекладачів Орденом рицарів папи Сильвестра. Орден вручив їм папський посланець кардинал Леонардо Сандрі.

В урочистостях у Новому Саді й Руському Керестурі взав участь і посол України в Сербії Олександр Александрович, також владики, священики та монахині й монахи з України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск скликає у Ватикані 5-6 липня верховного архієпископа і членів Постійного синоду і митрополитів Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

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