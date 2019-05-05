Папа Римський запросив ієрархів Української греко-католицької церкви у Ватикан

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Папа Римський Франциск скликає у Ватикані 5-6 липня верховного архієпископа і членів Постійного синоду і митрополитів Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Як повідомляє портал Vatican news, зустріч буде присвячена питанням допомоги населенню України, “що переживає складну і делікатну ситуацію”, передає УНН.

Як вказується, через це зібрання понтифік бажає висловити близькість до УГКЦ, яка здійснює пастирське служіння як на батьківщині, так і в різних регіонах світу. “Крім того, ця зустріч буде ще однією можливістю для поглибленого аналізу життя і потреб України з тим, щоб визначити, як Римо-католицька церква і, особливо, греко-католицька церква зможуть сприяти підтримці стражденних і просувати мир і, наскільки це можливо, взаєморозуміння католицької церкви латинського обряду з іншими церквами і християнськими громадами”, — пише Vatican news. У зустрічі візьмуть участь глави профільних департаментів римської курії.

У 2016 році Франциск оголошував день збору пожертвувань у всіх католицьких церквах Європи на користь потерпілого в ході військового конфлікту українського населення. В результаті благодійної ініціативи католики зібрали 16 млн євро, які пішли на гуманітарну допомогу населенню Донбасу. Привіз її особисто та передав папський нунцій в Україні. Кошти пішли на здійснення різних проектів місцевих благодійних католицьких організацій щодо забезпечення кращих умов життя і медичного обслуговування населення.

Зазначимо, що на Папа Римський у своїй промові на Великдень згадав Україну.

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