Папа Римский пригласил иерархов Украинской греко-католической церкви в Ватикан

Как указывается, через это собрание понтифик желает выразить близость к УГКЦ, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных регионах мира. “Кроме того, эта встреча будет еще одной возможностью для углубленного анализа жизни и нужд Украины с тем, чтобы определить, как Римско-католическая церковь и, в особенности, грекокатолическая церковь смогут содействовать поддержке страждущих и продвигать мир и, насколько это возможно, взаимопонимание католической церкви латинского обряда с другими церквами и христианскими общинами”, — пишет Vatican news. Во встрече примут участие главы профильных департаментов римской курии.

В 2016 году Франциск объявлял день сбора пожертвований во всех католических церквях Европы в пользу пострадавшего в ходе военного конфликта украинского населения. В результате благотворительной инициативы католики собрали 16 млн евро, которые пошли на гуманитарную помощь населению Донбасса. Привез ее лично и передал папский нунций в Украине. Средства пошли на осуществление различных проектов местных благотворительных католических организаций по обеспечению лучших условий жизни и медицинского обслуживания населения.

Отметим, что на Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину.