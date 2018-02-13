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В сенате США призвали Трампа ввести новые санкции против РФ

В сенате США призвали Трампа ввести новые санкции против РФ

Киев  •  УНН

 • 10244 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Три сенатора-демократа в понедельник представили резолюцию, в которой президента США Дональда Трампа призывают ввести новые санкции в отношении России, что ему позволил конгресс в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Politico.

Сенаторы Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес, как отмечается, предприняли попытку со стороны Демократической партии оказать давление на администрацию Д.Трампа в связи с задержкой с его стороны относительно реализации законопроекта о санкциях в отношении России.

Решение администрации Д.Трампа в прошлом месяце относительно отсрочки новых санкций против оборонительного и разведывательного секторов РФ вызвало возмущение со стороны демократов, которые указали, что законопроект, одобренный только с пятью голосами "против", "санкционировал санкции как обязательные".

"Отсутствие серьезности, проявленное администрацией перед лицом явной угрозы национальной безопасности и даже более четкого намерения конгресса, вызывает тревогу и не может продолжаться", - сказал Б.Кардин.

Однако, как отмечается, это законодательство позволило помощникам Д.Трампа придержать новые санкции, и с тех пор министр финансов США Стивен Мнучин говорит, что его ведомство работает над будущими санкциями, которые вместе с так называемым "кремлевским списком" российских олигархов требовались законопроектом.

Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, в частности - с президентом РФ Владимиром Путиным.

В него вошли топ-чиновники, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, как и другие члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также в списке - олигархи, которые работают в разных сферах российской экономики - руководители банков, предприятий нефтегазовой, металлургической промышленности. В частности, там оказался и глава российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Мюллер.

Составление такого списка требует прошлогодний американский закон "О противодействии противникам США с помощью санкций", который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. К этим людям могут применить санкции.

В России на опубликование списка отреагировали в ряде российских государственных учреждений, хотя еще днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "сама публикация списка ничего не значит", ведь "не является очередной волной санкций".

Позже он заявил, что США объявили своими врагами фигурантов "кремлевского доклада".

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