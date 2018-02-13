У сенаті США закликали Трампа ввести нові санкції проти РФ

Сенатори Бен Кардін, Шеррод Браун і Роберт Менендес, як зазначається, зробили спробу з боку Демократичної партії натиснути на адміністрацію Д.Трампа у зв'язку з затримкою з його боку щодо реалізації законопроекту про санкції щодо Росії.

Рішення адміністрації Д.Трампа в минулому місяці щодо відстрочки нових санкцій проти оборонного і розвідувального секторів РФ викликало обурення з боку демократів, які вказали, що законопроект, схвалений тільки з п'ятьма голосами "проти", "затвердив санкції як обов'язкові".

"Відсутність серйозності, проявлена адміністрацією перед обличчям явної загрози національній безпеці і навіть ще більш чітких намірів конгресу, викликає тривогу і не може продовжуватися", - сказав Б.Кардін.

Однак, як зазначається, це законодавство дозволило помічникам Д.Трампа притримати нові санкції, і з тих пір міністр фінансів США Стівен Мнучін каже, що його відомство працює над майбутніми санкціями, які разом з так званим "кремлівським списком" російських олігархів вимагав законопроект.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня мінфін США представив конгресу "кремлівську доповідь" - список посадовців, політиків і великих підприємців, які можуть мати зв'язки з російською владою, зокрема - з президентом РФ Володимиром Путіним.

До нього увійшли топ-посадовці, зокрема, голова МЗС РФ Сергій Лавров, як і інші члени російського уряду на чолі з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, прес-секретар В.Путіна Дмитро Пєсков, помічник президента РФ Владислав Сурков.

Також у списку - олігархи, які працюють у різних сферах російської економіки - очільники банків, підприємств нафтогазової, металургійної промисловості. Зокрема, там опинився і голова російського газового монополіста "Газпрому" Олексій Мюллер.

Складання такого списку вимагає торішній американський закон "Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій", який президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав у серпні 2017 року. До цих людей потенційно можуть застосувати санкції.

У Росії на опублікування списку відреагували у низці російських державних установ, хоча ще днем раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що "сама публікація списку нічого не означає", адже "не є черговою хвилею санкцій".

Пізніше він заявив, що США оголосили своїми ворогами фігурантів "кремлівської доповіді".