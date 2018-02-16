В Сенате США провалились первые попытки провести иммиграционную реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Первые подготовлены группой сенаторов Конгресса США - демократов и республиканцев - законопроекты об иммиграционной реформе, в том числе предложение об отмене визовых лотерей, заблокированы в четверг Сенатом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты голосования палаты.
Одной из отклоненных инициатив стало предложение сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна и сенатора-демократа от штата Делавэр Кристофера Кунса. Они предлагали дать возможность получить гражданство 1,8 млн мигрантов, которых родители-нелегалы ввезли на американскую территорию еще до того, как их дети достигли совершеннолетия. Также, согласно проекту, министерство внутренней безопасности должно было бы усилить пограничный контроль. Сенаторы отказались выполнить просьбу президента США Дональда Трампа и выделить 25 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Это и стало одной из причин отклонения проекта еще на этапе процедурного голосования - он набрал лишь 52 голоса при необходимых 60.
Такая же участь постигла и другие законопроекты, сходные по смыслу. Один из них предусматривал выделение средств на возведение стены, однако это была не одноразовая субсидия. Ежегодно на эти цели отпускалось бы по 2,5 млрд долл.
Меньше всего голосов набрала инициатива республиканца Чарльза Грассли (штат Айова), которая фактически была законодательным воплощением иммиграционного плана Трампа. Она включала в себя легализацию мигрантов, ввозимых несовершеннолетними, деньги на строительство стены, отмена визовых лотерей и запрет цепной миграции, когда приезжие привозят в США свои семьи. Этот законопроект набрал лишь 39 голосов.
Обсуждение иммиграционной реформы будут продолжены. Об этом республиканцы и демократы договорились еще во время дебатов по плану бюджета на 2018 и 2019 годы.
Напомним, Суд Восточного округа штата Нью-Йорк принял решение временно восстановить программу защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Такое решение принял окружной судья Николас Гарофис, что разбирал иск, поданный против министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.