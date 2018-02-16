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У Сенаті США провалилися перші спроби провести імміграційну реформу

У Сенаті США провалилися перші спроби провести імміграційну реформу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Перші підготовлені групою сенаторів Конгресу США - демократів і республіканців - законопроекти про імміграційну реформу, в тому числі пропозицію про скасування візових лотерей, заблоковані в четвер Сенатом. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати голосування палати.

Однією з відхилених ініціатив стала пропозиція сенатора-республіканця від штату Арізона Джона Маккейна і сенатора-демократа від штату Делавер Крістофера Кунса. Вони пропонували дати можливість отримати громадянство 1,8 млн мігрантів, яких батьки-нелегали ввезли на американську територію ще до того, як їхні діти досягли повноліття. Також, згідно з проектом, міністерство внутрішньої безпеки повинно було б посилити прикордонний контроль. Сенатори відмовилися виконати прохання президента США Дональда Трампа і виділити 25 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Це і стало однією з причин відхилення проекту ще на етапі процедурного голосування — він набрав лише 52 голоси при необхідних 60.

Така ж доля спіткала й інші законопроекти, схожі за змістом. Один з них передбачав виділення коштів на зведення стіни, проте це була не одноразова субсидія. Щороку на ці цілі відпускалося б по 2,5 млрд дол.

Найменше голосів набрала ініціатива республіканця Чарльза Грасслі (штат Айова), яка фактично була законодавчим втіленням імміграційного плану Трампа. Вона включала в себе легалізацію мігрантів, ввезених неповнолітніми, гроші на будівництво стіни, скасування візових лотерей і заборона ланцюгової міграції, коли приїжджі привозять в США свої сім’ї. Цей законопроект набрав лише 39 голосів.

Обговорення імміграційної реформи буде продовжено. Про це республіканці і демократи домовилися ще під час дебатів за планом бюджету на 2018 і 2019 роки.

Нагадаємо, Суд Східного округу штату Нью-Йорк ухвалив рішення тимчасово відновити програму захисту від депортації нелегальних іммігрантів, що в'їхали у США неповнолітніми (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Таке рішення прийняв окружний суддя Ніколас Гарофіс, що розбирав позов, поданий проти міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) країни.

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