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В Сенате США отметили важность оказания помощи Украине и Израилю в одном пакете

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Руководители ассигнований Сената США настаивают на предоставлении помощи Израилю и Украине в одном пакете. Об этом сообщили CNN, пишет УНН.

В Сенате США отметили важность оказания помощи Украине и Израилю в одном пакете

Детали

Председатель Сената Демократической партии по вопросам распоряжения бюджетными средствами Пэтти Мюррей и вице-председатель Республиканской партии Сьюзен Коллинз подчеркнули важность передачи помощи Израилю и Украине в одном пакете, поскольку Палата представителей Республиканской партии стремятся разделить финансирование для стран. 

Цитата

«Не ошибайтесь, нам нужно рассмотреть все эти приоритеты как часть одного пакета, потому что на самом деле все эти вопросы связаны между собой и все они неотложны», — сказал Мюррей.

Коллинз добавил, сказав: «Если мы не сможем помешать этим усилиям, это будет иметь ужасные последствия, которые поставят под угрозу нашу национальную безопасность».

Мюррей также отметил, что Китай и россия наблюдают за тем, как США отреагируют как на российское вторжение в Украину, так и на нападение ХАМАС на Израиль.

«Все наши противники внимательно следят, чтобы увидеть, есть ли у нас видение, чтобы понять, как эти кризисы связаны, и решимость объединиться и решительно ответить на них», — сказал он.

Напомним

Республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном в минувшие сутки представили Палате представителей законопроект о помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов США. Этот пакет не содержит помощи Украине, и идет вопреки масштабной инициативе Белого дома на 106 млрд долл. 

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