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У Сенаті США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю в одному пакеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівники асигнувань Сенату США наполягають на наданні допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті. Про це повідомили CNN, пише УНН.

У Сенаті США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю в одному пакеті

Деталі

Голова Сенату Демократичної партії з питань розпорядження бюджетних коштів Петті Мюррей і віце-голова Республіканської партії Сьюзен Коллінз наголосили на важливості передачі допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті, оскільки Палата представників Республіканської партії прагнуть розділити фінансування для країн. 

Цитата

«Не помиляйтеся, нам потрібно розглянути всі ці пріоритети як частину одного пакету, тому що насправді всі ці питання пов’язані між собою і всі вони невідкладні», — сказав Мюррей.

Коллінз додав, сказавши: «Якщо ми не зможемо перешкодити цим зусиллям, це матиме жахливі наслідки, які поставлять під загрозу нашу національну безпеку».

Мюррей також зазначив, що Китай і росія спостерігають за тим, як США відреагують як на російське вторгнення в Україну, так і на напад ХАМАС на Ізраїль.

«Усі наші супротивники уважно стежать, щоб побачити, чи є у нас бачення, щоб зрозуміти, як ці кризи пов’язані, і рішучість об’єднатися й рішуче відповісти на них», — сказав він.

Нагадаємо

Республіканці Палати представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном минулої доби представили Палаті представників законопроєкт про допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів США. Цей пакет не містить допомоги Україні, та йде всупереч масштабній ініціативі Білого дому на 106 млрд дол. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білому Домі відповіли республіканцям щодо розділення фінансової допомоги України та Ізраїлю

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