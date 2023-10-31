У Сенаті США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю в одному пакеті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівники асигнувань Сенату США наполягають на наданні допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті. Про це повідомили CNN, пише УНН.
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Голова Сенату Демократичної партії з питань розпорядження бюджетних коштів Петті Мюррей і віце-голова Республіканської партії Сьюзен Коллінз наголосили на важливості передачі допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті, оскільки Палата представників Республіканської партії прагнуть розділити фінансування для країн.
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«Не помиляйтеся, нам потрібно розглянути всі ці пріоритети як частину одного пакету, тому що насправді всі ці питання пов’язані між собою і всі вони невідкладні», — сказав Мюррей.
Коллінз додав, сказавши: «Якщо ми не зможемо перешкодити цим зусиллям, це матиме жахливі наслідки, які поставлять під загрозу нашу національну безпеку».
Мюррей також зазначив, що Китай і росія спостерігають за тим, як США відреагують як на російське вторгнення в Україну, так і на напад ХАМАС на Ізраїль.
«Усі наші супротивники уважно стежать, щоб побачити, чи є у нас бачення, щоб зрозуміти, як ці кризи пов’язані, і рішучість об’єднатися й рішуче відповісти на них», — сказав він.
Нагадаємо
Республіканці Палати представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном минулої доби представили Палаті представників законопроєкт про допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів США. Цей пакет не містить допомоги Україні, та йде всупереч масштабній ініціативі Білого дому на 106 млрд дол.
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