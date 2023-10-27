Спікер Палати представників: Пакети допомоги для України та Ізраїлю мають розглядатись окремо

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у четвер, що фінансування для підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо, припустивши, що він не підтримає пакет допомоги президента Джо Байдена обом країнам на 106 мільярдів доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.