Спікер Палати представників: Пакети допомоги для України та Ізраїлю мають розглядатись окремо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у четвер, що фінансування для підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо, припустивши, що він не підтримає пакет допомоги президента Джо Байдена обом країнам на 106 мільярдів доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Джонсон, виступаючи в інтерв’ю Fox News, висловив занепокоєння щодо фінансування України в цілому, адже вважає, що будь-які гроші для Ізраїлю потрібно буде фінансувати шляхом скорочення в інших місцях.
Він зустрівся з Байденом у четвер і сказав, що сказав співробітникам Білого дому, що «наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам потрібно розділити ці питання».
Байден хоче, щоб Конгрес виділив 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, при цьому основна частина грошей піде на зміцнення оборони України, а решта розподілиться між Ізраїлем, Індійсько-Тихоокеанським і прикордонним правоохоронними органами.
Про українське фінансування Джонсон сказав: «Ми хочемо знати, який там об’єкт, яка кінцева гра в Україні. Білий дім цієї інформації не надав».
Зазначається, що Байден робить ставку на те, що включення грошей для Ізраїлю та імміграції допоможе переконати республіканців у Палаті представників, що обережно надсилають додаткові гроші Україні на підтримку цього заходу.
«Ізраїль – це окрема справа – ми збираємося висунути окремий захід із фінансування Ізраїлю на понад 14 мільярдів доларів», – сказав Джонсон в інтерв’ю. Він сказав, що республіканці Палати представників шукатимуть інші сфери для скорочення бюджету, щоб фінансувати видатки для Ізраїлю.
Нагадаємо
Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону прокоментував наміри спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона перевіряти допомогу від США та наголосив, що Україна може надати всю необхідну інформацію про надходження та розподілення допомоги.