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"Залюбки готові": Данілов прокоментував бажання нового спікера Палати представників США перевіряти допомогу Україні

Київ • УНН

 • 101785 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону прокоментував наміри спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона перевіряти допомогу від США, передає УНН.

"Залюбки готові": Данілов прокоментував бажання нового спікера Палати представників США перевіряти допомогу Україні

Цитата

"Що стосується обрання нового спікера – це каже про те, що повноцінно почне працювати ця інституція. Це для нас дуже позитивний сигнал. Те, що стосується голосування, я більш ніж впевнений, що співпраця та допомога буде продовжена. Спікер зробив заяву, що вони хотіли б перевіряти ті гроші та допомогу, які надають. Ми залюбки готові надати будь-яку інформацію щодо допомоги, яку ми отримуємо від США", – розповів він.

Данілов також додав, що між Україною і Сполученими Штатами як між партнерами немає таємниць, на його думку, це не вплине на відносини між двома країнами і на отримання Україною допомоги.

Нагадаємо

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що США готова до переговорів про виділення допомоги Україні, але "за певних умов".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палата представників Конгресу США обрала нового спікера: посаду отримав Майк Джонсон

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