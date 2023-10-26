"Охотно готовы": Данилов прокомментировал желание нового спикера Палаты представителей США проверять помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона прокомментировал намерения спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона проверять помощь от США, передает УНН.
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"Что касается избрания нового спикера – это говорит о том, что полноценно начнет работать эта институция. Это для нас очень позитивный сигнал. То, что касается голосования, я более чем уверен, что сотрудничество и помощь будет продолжена. Спикер сделал заявление, что они хотели бы проверять те деньги и помощь, которые предоставляют. Мы охотно готовы предоставить любую информацию относительно помощи, которую мы получаем от США", – рассказал он.
Данилов также добавил, что между Украиной и Соединенными Штатами как между партнерами нет тайн, по его мнению, это не повлияет на отношения между двумя странами и на получение Украиной помощи.
Напомним
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США готова к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях".
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