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"Охотно готовы": Данилов прокомментировал желание нового спикера Палаты представителей США проверять помощь Украине

Киев • УНН

 • 101785 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона прокомментировал намерения спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона проверять помощь от США, передает УНН.

"Охотно готовы": Данилов прокомментировал желание нового спикера Палаты представителей США проверять помощь Украине

Цитата

"Что касается избрания нового спикера – это говорит о том, что полноценно начнет работать эта институция. Это для нас очень позитивный сигнал. То, что касается голосования, я более чем уверен, что сотрудничество и помощь будет продолжена. Спикер сделал заявление, что они хотели бы проверять те деньги и помощь, которые предоставляют. Мы охотно готовы предоставить любую информацию относительно помощи, которую мы получаем от США", – рассказал он.

Данилов также добавил, что между Украиной и Соединенными Штатами как между партнерами нет тайн, по его мнению, это не повлияет на отношения между двумя странами и на получение Украиной помощи.

Напомним

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США готова к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях".

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