Палаті представників США потрібні “певні умови” для погодження допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Палата представників США готова до переговорів про виділення допомоги Україні, але "за певних умов". Про це заявив новий спікер Палати Майк Джонсон, пише NBC, передає УНН.
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На питання, чи підтримує Джонсон збільшення допомоги Україні, він відповів:«Ми всі підтримуємо. ... У нас будуть умови для цього (надання допомоги - ред.), тому ми працюємо над цим».
«Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно», – сказав він.
Зокрема, видання Bloomberg також наголосило, що попри очікуваний скептицизм Джонсона щодо допомоги Україні, наразі він "відкритий до переговорів".
Нагадаємо
Палата представників Конгресу США обрала нового спікера - ним став республіканець Майк Джонсон із Луїзіани. За нього проголосували усі 220 республіканців.