Палате представителей США нужны "определенные условия" для согласования помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Палата представителей США готова к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях". Об этом заявил новый спикер Палаты Майк Джонсон, пишет NBC, передает УНН.
Детали
На вопрос, поддерживает ли Джонсон увеличение помощи Украине, он ответил:«Мы все поддерживаем. ... У нас будут условия для этого (оказания помощи - ред.), поэтому мы работаем над этим».
«Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. Но мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно», – сказал он.
В частности, издание Bloomberg также отметило, что несмотря на ожидаемый скептицизм Джонсона по помощи Украине, пока он "открыт к переговорам".
Напомним
Палата представителей Конгресса США избрала нового спикера - им стал республиканец Майк Джонсон из Луизианы. За него проголосовали все 220 республиканцев.