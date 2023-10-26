Палате представителей США нужны "определенные условия" для согласования помощи Украине

Детали

На вопрос, поддерживает ли Джонсон увеличение помощи Украине, он ответил:«Мы все поддерживаем. ... У нас будут условия для этого (оказания помощи - ред.), поэтому мы работаем над этим».

«Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. Но мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно», – сказал он.

В частности, издание Bloomberg также отметило, что несмотря на ожидаемый скептицизм Джонсона по помощи Украине, пока он "открыт к переговорам".

Напомним

Палата представителей Конгресса США избрала нового спикера - им стал республиканец Майк Джонсон из Луизианы. За него проголосовали все 220 республиканцев.