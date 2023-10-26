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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Палате представителей США нужны "определенные условия" для согласования помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Палата представителей США готова к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях". Об этом заявил новый спикер Палаты Майк Джонсон, пишет NBC, передает УНН.

Палате представителей США нужны "определенные условия" для согласования помощи Украине

Детали

На вопрос, поддерживает ли Джонсон увеличение помощи Украине, он ответил:«Мы все поддерживаем. ... У нас будут условия для этого (оказания помощи - ред.), поэтому мы работаем над этим».

«Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. Но мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно», – сказал он.

В частности, издание Bloomberg также отметило, что несмотря на ожидаемый скептицизм Джонсона по помощи Украине, пока он "открыт к переговорам".

Напомним

Палата представителей Конгресса США избрала нового спикера - им стал республиканец Майк Джонсон из Луизианы. За него проголосовали все 220 республиканцев.

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